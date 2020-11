Partita Iva 2020: controlli fiscali in arrivo a giugno. Cosa si rischia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in occasione di un’audizione in Commissione finanze e attività produttive alla Camera dello scorso 22 aprile, tenutasi rigorosamente in videoconferenza, ha affermato che a partire dal 1° giugno il fisco riprenderà a effettuare i controlli e le attività di accertamento sulle partite Iva. Saranno circa 8,5 milioni gli atti che saranno notificati ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma il numero di quelli relativi alla Riscossione saranno di più, ha fatto sapere Ruffini. Partita Iva: controlli e accertamenti fiscali a giugno 2020 Nell’approvazione in Senato del maxi-emendamento al Decreto Cura Italia durante il processo di conversione ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in occasione di un’audizione in Commissione finanze e attività produttive alla Camera dello scorso 22 aprile, tenutasi rigorosamente in videoconferenza, ha affermato che a partire dal 1°il fisco riprenderà a effettuare ie le attività di accertamento sulle partite Iva. Saranno circa 8,5 milioni gli atti che saranno notificati ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma il numero di quelli relativi alla Riscossione saranno di più, ha fatto sapere Ruffini.Iva:e accertamentiNell’approvazione in Senato del maxi-emendamento al Decreto Cura Italia durante il processo di conversione ...

Ultime Notizie dalla rete : Partita Iva Partita Iva: Agenzia delle Entrate, quando Irpef non si paga Trend-online.com Regione approva misure a favore delle Partite Iva. Monti: “Accolte richieste Lega”

LAZZATE – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta regionale delle nuove misure a favore delle partite iva”. Così Andrea Monti, vice capogruppo della Lega in ...

VIDEO Da Regione Lombardia 150 milioni per aiutare i lavoratori

Il presidente lombardo ha illustrato il pacchetto di provvedimenti di natura economica mirati a fronteggiare le criticità susseguenti all'emergenza Covid-19 ...

LAZZATE – "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione da parte della Giunta regionale delle nuove misure a favore delle partite iva". Così Andrea Monti, vice capogruppo della Lega in ...