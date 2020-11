Novara passa sul campo di Trento (Di mercoledì 18 novembre 2020) Trento - Dopo il brutto tonfo interno contro l'Imoco Conegliano l'Igor Gorgonzola Novara torna a successo, nel recupero della 9a giornata , andando ad espugnare in rimonta il campo della Delta Despar ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020)- Dopo il brutto tonfo interno contro l'Imoco Conegliano l'Igor Gorgonzolatorna a successo, nel recupero della 9a giornata , andando ad espugnare in rimonta ildella Delta Despar ...

IAMCALCIONOVARA : Novara-Renate 1-2, la capolista nel finale passa al Piola - GiornoNovara : Dominio Conegliano: la capolista fa un altro sport e passa a Novara in scioltezza per 3-0 - PieroGarbe : RT @Gazzetta_it: #volley A-1donne In @LegaVolleyFem: successi per @ImocoVolley e @Azzurra_Volley - LegaVolleyFem : RT @Gazzetta_it: #volley A-1donne In @LegaVolleyFem: successi per @ImocoVolley e @Azzurra_Volley - marcofantasiatw : RT @RaiSport: #Pallavolo: #Conegliano passa anche a #Novara ?? Guarda il video ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Novara passa Novara passa sul campo di Trento Corriere dello Sport.it Volley, la Igor si riscatta e passa in rimonta a Trento

La Igor riprende il cammino andando a vincere in rimonta 3-1 il recupero con la Delta Despar Trento un match che non si era messo bene ...

Novara si rialza, vittoria pesante per Bergamo. UYBA, così non va

È un turno infrasettimanale dedicato ai recuperi quello che si è disputato per il campionato di Serie A1. Vittoria sofferta per Novara sulla matricola Trento, con le piemontesi che dimenticano la bruc ...

La Igor riprende il cammino andando a vincere in rimonta 3-1 il recupero con la Delta Despar Trento un match che non si era messo bene ...È un turno infrasettimanale dedicato ai recuperi quello che si è disputato per il campionato di Serie A1. Vittoria sofferta per Novara sulla matricola Trento, con le piemontesi che dimenticano la bruc ...