Napoli, tratta ridotta per la Linea 1 della Metropolitana (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora disservizi per la Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Le corse Dante-Piscinola continuano a funzionare sulla tratta ridotta a causa di un guasto avvenuto ieri al sistema informatico di gestione dei treni. Il collegamento Dante-Garibaldi è assicurato da una navetta. Come rende noto l'Ansa, proseguono due giorni a settimana, negli orari serali, i test di prova dei due nuovi treni acquistati in Spagna, che dovrebbero entrare in esercizio tra la fine dei gennaio e febbraio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Per il suo passato la sfida contro il Milan è sicuramente la più affascinante per Gennaro Gattuso, ma per il suo presente rischia di trasformarsi in un covo di dubbi. Il tecnico del Napoli infatti, è ...

La Costiera Amalfitana e la Costiera Sorrentina sono due tratti famosissimi e meravigliosi della Campania, ma cosa vedere? Una guida al luoghi più incredibili e importanti del tratto di costa più amat ...

