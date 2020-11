Messi: “Sono stanco di essere considerato il problema di ogni cosa” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lionel Messi, all’esterno dell’aeroporto di Barcellona, ha risposto alle accuse dell’ex agente di Antoine Griezmann alla precisa domanda di un giornalista. Sono stanco di essere considerato il problema di ogni cosa nel Barcellona. Il riferimento è alle parole di Eric Olhats a France Football, che aveva raccontato di atteggiamenti dispotici nei rapporti col francese e con la squadra in generale. Inoltre, scrive il Mundo Deportivo, che l’argentino era notevolmente irritato da un pagamento che ha dovuto effettuare ai controlli della dogana dopo 15 ore di volo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lionel, all’esterno dell’aeroporto di Barcellona, ha risposto alle accuse dell’ex agente di Antoine Griezmann alla precisa domanda di un giornalista. Sonodiildicosa nel Barcellona. Il riferimento è alle parole di Eric Olhats a France Football, che aveva raccontato di atteggiamenti dispotici nei rapporti col francese e con la squadra in generale. Inoltre, scrive il Mundo Deportivo, che l’argentino era notevolmente irritato da un pagamento che ha dovuto effettuare ai controlli della dogana dopo 15 ore di volo. L'articolo ilNapolista.

ricpuglisi : Ho una piccola questione: come mai i dati dettagliati sulla pandemia del COVID 19 sono stati passati a quei vecch… - borghi_claudio : Non so se è chiaro, i soldi per la sanità sono stati VOLUTAMENTE CENTELLINATI per spingere all'utilizzo del MES. Ad… - FratellidItalia : ?? Dopo aver avuto 7 mesi di tempo, il governo non è riuscito ad organizzarsi per la seconda ondata. Noi di… - andrimail1 : @PaginaVox @fmtoscano TUTTI I SOCIAL, GOOGLE COMPRESO SONO IN MANO AI DEMOCRATICI AMERICANI, NON SI CAPISCE QUALE D… - MichelaRoi : RT @ricpuglisi: Ho una piccola questione: come mai i dati dettagliati sulla pandemia del COVID 19 sono stati passati a quei vecchi babbio… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi “Sono Big Geo, dal Piemonte a Manhattan: la nuova sede di Business Intelligence Group Fortune Italia