Matilde Brandi e Franceska Pepe sono arrivate quasi alle mani: "Un autore le ha fermate" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Matilde Brandi e Franceska Pepe hanno litigato nello studio del Grande Fratello Vip dopo la diretta di lunedì sera, un autore le ha separate Continuano gli screzi tra Matilde Brandi e Franceska Pepe, entrambe ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Le due nella casa più spiata d'Italia non riuscivano ad andare d'accordo e continuano a scontrarsi anche dopo il reality. Domenica sera si sono pesantemente attaccate a Live-Non è la d'Urso, un nuovo scontro è scoppiato tra loro lunedì sera dopo la 19esima puntata del reality. Le due stavano per arrivare alle mani nello studio del Grande Fratello Vip, lo ha ...

debbyRome : @alessiacontee @Giusepp26551025 Che non ha giustificazione. Io dico che da sua ex fan sono rimasta davvero delusa d… - tiffany__Chucky : Sono qui, per ricordarvi che se vi sentite fighe, Belén Rodríguez, ricordatevi che al MONDO ESISTE MATILDE BRANDI.… - leggoit : #GFVip, Matilde Brandi e Franceska Pepe (quasi) rissa dietro le quinte: autore ha dovuto separarle - Orlandofuriosaa : @tiffany__Chucky Io non accetto ovviamente le offese rivolte a Matilde perché sono si una bassezza unica ma ti rico… - tiffany__Chucky : @SaraSorbo1 @QIndiscussa A me non serve proprio niente. Matilde ha sbagliato a dire quello che ha detto, sono stata… -