Isabella Noventa, la decisione della Corte di Cassazione chiude il caso (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dietro la morte di Isabella novanta ci sarebbe una passione di tipo sentimentale: quella nata tra lei e Freddy Sorgato. I due, per anni, hanno una relazione difficile, complicata soprattutto dall'eccessiva gelosia di lui. Da qualche tempo, inoltre, Freddy Sorgato frequentava la tabaccaia Manuela Cacco, perdutamente innamorata di lui e fintamente amica di Isabella. Tra il 2015 e il 2016 Isabella si stanca di Freddy ma i due continuano a frequentarsi, nonostante la presenza di Manuela e il rancore di Debora, sorella di Freddy, che nella Noventa vedeva un pericolo per il fratello (che era ossessionato dalla donna). Messaggi telefonici scambiati tra i 3, a indagini avanzate, proveranno che a un certo punto i 3 decidono di attuare un piano contro la donna: Isabella è sentita come un problema da tutti e 3 ...

