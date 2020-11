Irpinia, quarant'anni dopo. I problemi che restano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il 23 novembre del 1980 un terremoto devastante colpì l’Irpinia (ne fu l’epicentro), ma anche il resto della Campania e la Basilicata. Migliaia di morti, territori devastati, l’inerzia dei soccorsi pubblici. Inerzia che fu duramente denunciata dall’allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Per giorni centinaia di persone furono abbandonate sotto le macerie. Non c’era la protezione civile che conosciamo oggi, lo stato era in affanno, gli enti locali senza mezzi per intervenire. Decine di migliaia di volontari si mossero da tutta Italia per portare i soccorsi: boy scout, funzionari del sindacato e militanti delle forze di sinistra. Volontari delle nuove associazioni: da poco era nato il MOVI (Movimento di Volontariato Italiano). Quel novembre del 1980 vide la sconfitta degli operai alla FIAT dopo settimane di sciopero, ma anche l’emergere -con ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il 23 novembre del 1980 un terremoto devastante colpì l’(ne fu l’epicentro), ma anche il resto della Campania e la Basilicata. Migliaia di morti, territori devastati, l’inerzia dei soccorsi pubblici. Inerzia che fu duramente denunciata dall’allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Per giorni centinaia di persone furono abbandonate sotto le macerie. Non c’era la protezione civile che conosciamo oggi, lo stato era in affanno, gli enti locali senza mezzi per intervenire. Decine di migliaia di volontari si mossero da tutta Italia per portare i soccorsi: boy scout, funzionari del sindacato e militanti delle forze di sinistra. Volontari delle nuove associazioni: da poco era nato il MOVI (Movimento di Volontariato Italiano). Quel novembre del 1980 vide la sconfitta degli operai alla FIATsettimane di sciopero, ma anche l’emergere -con ...

