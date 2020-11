repubblica : Nations League: Spagna-Germania 6-0, disfatta storica per i tedeschi - infoitsport : La disfatta della GermanIa, ora Joequim Loew rischia - repubblica : La disfatta della GermanIa, ora Joequim Loew rischia [di Luigi Panella] [aggiornamento delle 11:00] - ItaSportPress : Germania, Löw trema dopo disfatta con la Spagna: la Federcalcio pensa a Flick - - Tullia01 : RT @repubblica: La disfatta della GermanIa, ora Joequim Loew rischia -

Ultime Notizie dalla rete : Germania disfatta

Un 6-0 che non ammette repliche. La Germania, nella serata di ieri, è stata travolta per 6-0 dalla Spagna nell'ultima giornata del girone 4 della Lega A di Nations League. Un ko che è costato ai tedes ...Dopo il 6-0 in Spagna la critica mette sotto accusa il ct tedesco, che sembra avere esaurito l'enorme credito acquisito con la vittoria nel mondiale in ...