Coronavirus, giovedì incontro governo-Regioni sui parametri per le 'zone' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha convocato, per giovedì alle 16, una riunione in videoconferenza sui parametri per le 'zone', come richiesto dalle Regioni. Al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha convocato, peralle 16, una riunione in videoconferenza suiper le '', come richiesto dalle. Al ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, giovedì incontro governo-Regioni sui parametri per le 'zone' #coronavirusitalia… - Libero_official : Dopo le proteste di #Fontana e #Cirio, #Boccia convoca una riunione con #regioni, #Speranza e #Cts per rivedere i p… - westminstersrl : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, giovedì incontro governo-Regioni sui parametri per le 'zone' #coronavirusitalia - ovidiobaraldini : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, giovedì incontro governo-Regioni sui parametri per le 'zone' #coronavirusitalia - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, giovedì incontro governo-Regioni sui parametri per le 'zone' #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giovedì Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera