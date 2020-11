Commercio | la pandemia pesa su vendite e occupati

(Di mercoledì 18 novembre 2020) È forte l’effetto della crisi Covid-19 sul. L’Istat in un’audizione parlamentare ha evidenziato come nei primi 9 mesi dell’anno ledi beni alimentari siano scese del 13,5%. Inoltre nel 2020, dopo la sostanziale stagnazione dell’occupazione nei primi due mesi dell’anno, tra il primo e il secondo trimestre c’è stata una riduzione del numero di persone occupate nell’insieme dell’economia pari a 470 mila unità, con un calo del 2%. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

