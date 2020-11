Bernaudo: per valorizzare rifiuti necessari quattro impianti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – “A Roma vanno costruiti quattro impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti, che siano in grado di valorizzarli, come avviene in altre capitali, come ad esempio a Copenhagen. Qui c’e’ il tabu’ per gli impianti per il ciclo dei rifiuti. Ovviamente dovranno essere fatti a impatto zero, di ultima generazione e che non creino problemi di inquinamento”. Cosi’ il leader di Liberisti italiani e candidato sindaco di Roma, Andrea Bernaudo, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire, nell’ambito della rubrica DIREzione Roma. “Nelle periferie, invece- ha aggiunto- dove c’e’ spazio, perche’ non interriamo i cassonetti come e’ stato fatto in tante altre citta’?”. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – “A Roma vanno costruitiper chiudere il ciclo dei, che siano in grado di valorizzarli, come avviene in altre capitali, come ad esempio a Copenhagen. Qui c’e’ il tabu’ per gliper il ciclo dei. Ovviamente dovranno essere fatti a impatto zero, di ultima generazione e che non creino problemi di inquinamento”. Cosi’ il leader di Liberisti italiani e candidato sindaco di Roma, Andrea, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire, nell’ambito della rubrica DIREzione Roma. “Nelle periferie, invece- ha aggiunto- dove c’e’ spazio, perche’ non interriamo i cassonetti come e’ stato fatto in tante altre citta’?”.

