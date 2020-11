ATP Finals 2020 | quarta giornata | Medvedev al cospetto di Djokovic Zverev cerca riscatto con Schwartzman

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020)delle ATPalla O2 Arena di Londra e a scendere in campo sarà il girone Tokyo 1970 per la sua seconda, che rappresenta un vero e proprio turning point per i suoi partecipanti. Come ieri per Londra, anche oggi si incontrano i vincitori e gli sconfitti della prima, ma questa volta a ordine invertito: i primi a scendere in campo saranno Alexandere Diego, mentre il match serale sarà tutto per Novake Daniil. Nella sfida delle 15 saràa partire con i favori del pronostico. Ma nel primo match delle sueè stato davvero irriconoscibile, non ...