(Di mercoledì 18 novembre 2020) Raige e Zonta,in“Tora-Ki” special edition, l’album pubblicato per la prima volta il 6 giugno 2006torna con ladi uno dei classici del rap italiano, ovvero “Tora-Ki” l’album di studio dell’MC Raige e del produttore Zonta, pubblicato per la prima il 6 giugno 2006 da La Suite. Tora-Ki è la… L'articoloin“Tora-Ki” Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Aldebran Records

Corriere Nazionale

Raige e Zonta, Aldebran Records ristampa in vinile “Tora-Ki” special edition, l’album pubblicato per la prima volta il 6 giugno 2006 Aldebran Records torna con la ristampa di uno dei classici del r ...

j.s.p. crew

Quando il jazz incontra il rap in 'Lotto con me stesso', primo album dei J.S.P. Crew su tutte le piattaforme digitali e vinile limited edition pubblicato da Aldebaran Records. Lal ...