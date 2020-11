Adriana Volpe in crisi | ascolti flop

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La conduttrice, dopo che per Ogni Mattina lo share non riesce ad arrivare all’1%, commenta che i conti si faranno a giugno, quando cioè il canale TV8 si potrà vedere ovunqueha festeggiato il traguardo delle 100 puntate ringraziando i “fedelissimi” che si sintonizzano sulla trasmissione, che va in onda su TV8, ed ha commentato glidel suo programma Ogni Mattina, la conduttrice: “Difficoltà di Articolo completo: dal blog SoloDonna