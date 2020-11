Tennis | ATP Finals 2020 | Stefanos Tsitsipas elimina Andrey Rublev Dominic Thiem è già in semifinale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020) A Londra, in Inghilterra, per quanto riguarda le ATPdi, oggi, martedì 17 novembre, si conclude la terza giornata del round robin. Nel secondo match odierno l’ellenicosupera il russoper 6-1 4-6 7-6 (6) in due ore di gioco. L‘austriacoè già in, mentre il greco si giocherà il passaggio del turno nello scontro diretto contro lo spagnolo Rafael Nadal. Nel primo set si assiste all’assolo dell’ellenico, che trova il break a trenta nel corso del secondo gioco e vola in un amen sul 3-0 non pesante. Il russo è impalpabile in risposta, conquistando appena tre punti in quattro turni, e ...