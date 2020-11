SURE batte MES 16-0 ed ecco perché vince la partita (Di martedì 17 novembre 2020) Negli ultimi mesi si è acceso nel nostro Paese un vivace dibattito politico stile calcistico tra chi tifa MES e chi lo osteggia. Molti commentatori politici e alcuni esponenti della maggioranza di governo vogliono far credere che non utilizzare questo prestito sia da irresponsabili e che il MoVimento 5 Stelle non comprende la grande opportunità di avere così, con uno schiocco di dita, 36 miliardi come se piovessero dal cielo senza colpo ferire. Dall’altra parte del campo c’è chi continua a dire che il MES è uno strumento pieno di insidie, non idoneo a rispondere all’emergenza pandemica e soprattutto fuori dal tempo se consideriamo le finalità macroeconomiche per cui era stato concepito. Ad alimentare questo dibattito è arrivata l’analisi di Lucas Guttemberg dell’Istituto Jacques Delors di Berlino (il cui ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 17 novembre 2020) Negli ultimi mesi si è acceso nel nostro Paese un vivace dibattito politico stile calcistico tra chi tifa MES e chi lo osteggia. Molti commentatori politici e alcuni esponenti della maggioranza di governo vogliono far credere che non utilizzare questo prestito sia da irresponsabili e che il MoVimento 5 Stelle non comprende la grande opportunità di avere così, con uno schiocco di dita, 36 miliardi come se piovessero dal cielo senza colpo ferire. Dall’altra parte del campo c’è chi continua a dire che il MES è uno strumento pieno di insidie, non idoneo a rispondere all’emergenza pandemica e soprattutto fuori dal tempo se consideriamo le finalità macroeconomiche per cui era stato concepito. Ad alimentare questo dibattito è arrivata l’analisi di Lucas Guttemberg dell’Istituto Jacques Delors di Berlino (il cui ...

Per capire meglio il fallimento del MES basta rapportarlo al successo di un altro strumento di finanziamento straordinario come lo SURE ...

Per capire meglio il fallimento del MES basta rapportarlo al successo di un altro strumento di finanziamento straordinario come lo SURE