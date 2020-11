Sospensione patente 2020: come fare ricorso e quando è possibile (Di martedì 17 novembre 2020) Sospensione patente 2020: come fare ricorso e quando è possibile Abbiamo svariate volte parlato di Codice della Strada e delle regole da osservare mentre si è alla guida, ed ovviamente continueremo a farlo, stante la evidente attualità dei fatti che hanno a che fare con la circolazione dei veicoli. D’altronde tutti gli automobilisti sanno o dovrebbero sapere che, quando si è alla guida, è necessario rispettare sempre le prescrizioni di cui al Codice citato. L’ignoranza in merito alla legge vigente o un improvviso blackout della memoria non sono scusate, insomma. Talvolta è la voglia di rischiare al volante spingendo eccessivamente il piede sull’acceleratore ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 17 novembre 2020)Abbiamo svariate volte parlato di Codice della Strada e delle regole da osservare mentre si è alla guida, ed ovviamente continueremo a farlo, stante la evidente attualità dei fatti che hanno a checon la circolazione dei veicoli. D’altronde tutti gli automobilisti sanno o dovrebbero sapere che,si è alla guida, è necessario rispettare sempre le prescrizioni di cui al Codice citato. L’ignoranza in merito alla legge vigente o un improvviso blackout della memoria non sono scusate, insomma. Talvolta è la voglia di rischiare al volante spingendo eccessivamente il piede sull’acceleratore ...

Ultime Notizie dalla rete : Sospensione patente 647 euro di multa e sospensione della patente per chi infrange questa norma stradale CCSNews Quanto tempo bisogna attendere per ripetere l’esame dopo la revoca della patente? Le risposte dei ministeri

La revoca della patente scatta in casi di trasgressioni molto gravi. E si accompagna anche al divieto di sostenere per qualche tempo l'esame per conseguirne una nuova. Ora viene chiarito quanto dura e ...

Alla guida senza patente, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Bonito hanno denunciato un 40enne di Pietradefusi, già noto alle Forze dell’Ordine, per “Guida senza patente”. Nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato princi ...

