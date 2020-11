Mercato Juve, svelata la lista attaccanti di Paratici: spunta un nuovo nome (Di martedì 17 novembre 2020) Al centro delle attenzioni della Juventus e dei suoi tifosi per tutto il Mercato estivo vi è stata la questione riguardante la punta da affiancare a Cristiano Ronaldo. Come ben sappiamo alla fine la dirigenza bianconera ha chiuso per Alvaro Morata, un gradito ritorno dopo la sua precedente esperienza biennale. Sul taccuino di Paratici però Morata non era da solo e come svelato da Fabrizio Romano, noto esperto di calcioMercato nazionale e internazionale, la Juventus è stata attiva su molti attaccanti anche contemporaneamente pur di non farsi trovare impreparata. LEGGI ANCHE: CalcioMercato Juventus, l'ex Mandzukic pronto al ritorno a sorpresa LEGGI ANCHE: CalcioMercato Juventus, sgarbo al ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 17 novembre 2020) Al centro delle attenzioni dellantus e dei suoi tifosi per tutto ilestivo vi è stata la questione riguardante la punta da affiancare a Cristiano Ronaldo. Come ben sappiamo alla fine la dirigenza bianconera ha chiuso per Alvaro Morata, un gradito ritorno dopo la sua precedente esperienza biennale. Sul taccuino diperò Morata non era da solo e come svelato da Fabrizio Romano, noto esperto di calcionazionale e internazionale, lantus è stata attiva su moltianche contemporaneamente pur di non farsi trovare impreparata. LEGGI ANCHE: Calciontus, l'ex Mandzukic pronto al ritorno a sorpresa LEGGI ANCHE: Calciontus, sgarbo al ...

romeoagresti : @GiovaAlbanese L’unica buona notizia, potenzialmente, potrebbe arrivare dal mercato. Perché Bernardeschi ha già (am… - DaRealSlimSulis : @DrinhoAle Cc e att?? Rabiot ramsey pastore nainggollan non ti bastano? Ma poi se vuoi competere con la juve cosa s… - junews24com : Mercato Juve, Perez dà il benservito a Sergio Ramos: le ultime - - infoitsport : Non solo Juve, Inter e Fiorentina: Milik ha ancora mercato in Premier, offerte da 10 mln al Napoli - juventusnotizi1 : Se #Chiellini a cui voglio un bene dell’anima rinnova, le cose sono due:o lui non vuole bene alla #juve o #paratici… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve Mercato Juve: Pirlo ha un desiderio per il centrocampo Virgilio Sport Juventus, torna Mandzukic in attacco: Pirlo vuole il croato a gennaio

Mandzukic alla Juventus: l'attacacnte croato, svincolato, è l'obiettivo numero 1 per gennaio per dare un'alternativa a Morata a Pirlo.

Calciomercato Juventus, asta sicura in partenza per Milik

Il calciomercato della Juventus lo ha visto grande protagonista nei mesi scorsi, a gennaio Arek Milik sarà di nuovo un uomo mercato.

Mandzukic alla Juventus: l'attacacnte croato, svincolato, è l'obiettivo numero 1 per gennaio per dare un'alternativa a Morata a Pirlo.Il calciomercato della Juventus lo ha visto grande protagonista nei mesi scorsi, a gennaio Arek Milik sarà di nuovo un uomo mercato.