LIVE Tsitsipas-Rublev 6-1 1-2, ATP Finals 2020 in DIRETTA: il russo sembra finalmente in partita (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Fantastico il dritto lungolinea di Tsitsipas. Bello, bello, bello! GAME Rublev, 1-2! Ace esterno del russo, game durato nemmeno un minuto! 40-0 Servizio centrale di Rublev, incontenibile 30-0 Altra gran prima del russo. 15-0 Servizio e dritto di Rublev. Gli stanno entrando le prime di servizio, finalmente. GAME Tsitsipas, 1-1! Altra prima esterna, il greco ha risposto da campione. A-40 Il greco si riscatta con una gran prima esterna 40-40 Lungo il rovescio di Tsitsipas. Si va ai vantaggi per la prima volta in questa partita. 40-30 Potentissimo il colpo di Rublev, che Tsitsipas non riesce a mettere nemmeno ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Fantastico il dritto lungolinea di. Bello, bello, bello! GAME, 1-2! Ace esterno del, game durato nemmeno un minuto! 40-0 Servizio centrale di, incontenibile 30-0 Altra gran prima del. 15-0 Servizio e dritto di. Gli stanno entrando le prime di servizio,. GAME, 1-1! Altra prima esterna, il greco ha risposto da campione. A-40 Il greco si riscatta con una gran prima esterna 40-40 Lungo il rovescio di. Si va ai vantaggi per la prima volta in questa. 40-30 Potentissimo il colpo di, chenon riesce a mettere nemmeno ...

zazoomblog : LIVE Tsitsipas-Rublev ATP Finals 2020 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori - #Tsitsipas-Rublev #Finals #DIRETTA: - infoitsport : ATP Finals 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Dominic Thiem supera Tsitsipas. Più tardi in campo Na… - zazoomblog : LIVE Thiem-Tsitsipas 7-6 4-6 5-2 ATP Finals 2020 in DIRETTA: il greco al servizio per salvare il match - #Thiem-Ts… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals Reazione di #Tsitsipas che si prende il #secondoset con #Thiem! 1-1 (6-7 6_4). #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals Il #primoset è di #Thiem, che piega #Tsitsipas al #tiebreak! 7-6 (7-5) #live -