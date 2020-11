Juve, Pirlo ritrova De Ligt e Alex Sandro (Di martedì 17 novembre 2020) TORINO - Reduce da due giorni di riposo e sempre attesa del rientro dei nazionali, la Juve ha ripreso la preparazione in vista del tour de force tra campionato e Champions League che comincerà sabato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) TORINO - Reduce da due giorni di riposo e sempre attesa del rientro dei nazionali, laha ripreso la preparazione in vista del tour de force tra campionato e Champions League che comincerà sabato ...

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Dopo due giorni di riposo, la Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa. In attesa del rientro dei tanti nazionali, il tecnico Andrea Pirlo ha diretto una ...

La Juve di Andrea Pirlo è tornata ad allenarsi alla Continassa. Ecco il report della società bianconera, direttamente dal sito ufficiale.

