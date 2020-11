In Calabria sbarca Emergency. Gino Strada: accordo con la protezione civile (Di martedì 17 novembre 2020) In Calabria sbarca Emergency. Gino Strada con un post su Facebook ha annunciato: "Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all'emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto". Il medico fondatore dell'ente umanitario non ha chiarito se sarà o meno il commissario straordinario alla sanità calabrese ma ha ringraziato "il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno". Intanto le figuracce sulla nomina ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 novembre 2020) Incon un post su Facebook ha annunciato: "Oggi pomeriggio abbiamo definito undi collaborazione traper contribuire concretamente a rispondere all'emergenza sanitaria in. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto". Il medico fondatore dell'ente umanitario non ha chiarito se sarà o meno il commissario straordinario alla sanità calabrese ma ha ringraziato "il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro die le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno". Intanto le figuracce sulla nomina ...

