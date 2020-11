Florenzi: “Non andiamo in Bosnia appagati. Siamo un gruppo straordinario” (Di martedì 17 novembre 2020) Insieme ad Alberigo Evani, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Bosnia, il capitano Alessandro Florenzi che è tornato proprio sull’emozione di indossare quella fascia e ha parlato in vista della Bosnia. Sulla Bosnia: “Passaggio del turno? Dobbiamo meritarcelo perché non sarà una partita semplice, sappiamo che dobbiamo vincere e non pensare agli altri risultati. Loro ci hanno messo in difficoltà nell’ultima partita in casa, chiudendosi e ripartendo. Sarà una battaglia, dobbiamo mettercelo bene in testa, Siamo carichi, vogliosi di fare risultato. Dzeko? L’ho sentito prima di venire in Nazionale perché sapevo che aveva contratto il Coronavirus, gli ho augurato una pronta guarigione. E’ una assenza importante per ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) Insieme ad Alberigo Evani, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la, il capitano Alessandroche è tornato proprio sull’emozione di indossare quella fascia e ha parlato in vista della. Sulla: “Passaggio del turno? Dobbiamo meritarcelo perché non sarà una partita semplice, sappiamo che dobbiamo vincere e non pensare agli altri risultati. Loro ci hanno messo in difficoltà nell’ultima partita in casa, chiudendosi e ripartendo. Sarà una battaglia, dobbiamo mettercelo bene in testa,carichi, vogliosi di fare risultato. Dzeko? L’ho sentito prima di venire in Nazionale perché sapevo che aveva contratto il Coronavirus, gli ho augurato una pronta guarigione. E’ una assenza importante per ...

