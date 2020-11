Covid: Afp, oltre 15 milioni di casi in Europa (Di martedì 17 novembre 2020) PARIGI, 17 NOV - Sono oltre 15 milioni i casi di coronavirus in Europa, secondo i calcoli dell'agenzia France Presse basati su dati ufficiali. Negli ultimi sette giorni, nell'area sono stati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 17 novembre 2020) PARIGI, 17 NOV - Sono15di coronavirus in, secondo i calcoli dell'agenzia France Presse basati su dati ufficiali. Negli ultimi sette giorni, nell'area sono stati ...

iconanews : Covid: Afp, oltre 15 milioni di casi in Europa - _rjardon : RT @GiuseppeTurrisi: 'Non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle...' U.Balsamo (#Roma, #ViaDelCorso ~ ph. A.Pizzoli/AFP)… - DanieleDann1 : ??#Svezia: Limitati gli assembramenti pubblici a un massimo di 8 persone. #coronavirus #pandemia @Emergenza24 #news… - AndrsSaumellLla : RT @GiuseppeTurrisi: 'Non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle...' U.Balsamo (#Roma, #ViaDelCorso ~ ph. A.Pizzoli/AFP)… - f_girasole : RT @GiuseppeTurrisi: 'Non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle...' U.Balsamo (#Roma, #ViaDelCorso ~ ph. A.Pizzoli/AFP)… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Afp Covid: Afp, oltre 15 milioni di casi in Europa - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: Afp, oltre 15 milioni di casi in Europa

(ANSA) – PARIGI, 17 NOV – Sono oltre 15 milioni i casi di coronavirus in Europa, secondo i calcoli dell’agenzia France Presse basati su dati ufficiali. Negli ultimi sette giorni, nell’area sono stati ...

Vaccino Covid, Oms chiede di accelerare le negoziazioni con Moderna

L'Unione europea sta trattando con il colosso americano per ricevere 160 milioni di dosi di vaccino anti covid il prima possibile.

(ANSA) – PARIGI, 17 NOV – Sono oltre 15 milioni i casi di coronavirus in Europa, secondo i calcoli dell’agenzia France Presse basati su dati ufficiali. Negli ultimi sette giorni, nell’area sono stati ...L'Unione europea sta trattando con il colosso americano per ricevere 160 milioni di dosi di vaccino anti covid il prima possibile.