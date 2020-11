Covid: 2000 in corteo a Praga contro misure restrittive (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - Praga, 17 NOV - Circa duemila persone hanno manifestato oggi a Praga contro le misure di restrizione introdotte dal governo del premier Andrej Babis, per far fronte all'epidemia del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) -, 17 NOV - Circa duemila persone hanno manifestato oggi aledi restrizione introdotte dal governo del premier Andrej Babis, per far fronte all'epidemia del ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 2000 Covid: 2000 in corteo a Praga contro misure restrittive - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, Crotone: consegnati oltre 2.000 dispostivi di protezione individuale e gel igienizzante alla Casa Circondariale

Sono stati oltre 2000 i dispostivi di protezione individuale donati nella sola giornata di ieri alla Casa Circondariale di Crotone dopo l'appello lanciato ...

(ANSA) - PRAGA, 17 NOV - Circa duemila persone hanno manifestato oggi a Praga contro le misure di restrizione introdotte dal governo del premier Andrej Babis, per far fronte all'epidemia del ...

