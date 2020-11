Via all’accordo di Poste Italiane per l’acquisto di Nexive (Di lunedì 16 novembre 2020) Poste Italiane comunica che, a seguito delle deliberazioni assunte dal proprio Consiglio di Amministrazione, nella tarda serata di ieri è stato sottoscritto un accordo preliminare con la società olandese PostNl European Mail Holdings B.V. e la società tedesca Mutares Holding – 32 GmbH, per l’acquisto da parte di Poste Italiane dell’intero capitale sociale di Nexive Group. L’accordo preliminare per l’acquisizione del 100% del capitale di Nexive, operatore controllato dalla olandese PosteNL e dalla tedesca Mutares Holding, è stato raggiunto nel corso del weekend e deliberato dal consiglio di amministrazione. Il valore di Nexi è stato quantificato in 60 milioni di euro. L’operazione appena ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 novembre 2020)comunica che, a seguito delle deliberazioni assunte dal proprio Consiglio di Amministrazione, nella tarda serata di ieri è stato sottoscritto un accordo preliminare con la società olandese PostNl European Mail Holdings B.V. e la società tedesca Mutares Holding – 32 GmbH, per l’acquisto da parte didell’intero capitale sociale diGroup. L’accordo preliminare per l’acquisizione del 100% del capitale di, operatore controllato dalla olandeseNL e dalla tedesca Mutares Holding, è stato raggiunto nel corso del weekend e deliberato dal consiglio di amministrazione. Il valore di Nexi è stato quantificato in 60 milioni di euro. L’operazione appena ...

