Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri nuova intesa con Roberta

Leggi su 2anews

(Di martedì 17 novembre 2020), anticipazioni. Nell’ultima registrazione del programmaconferma di aver ripreso la conoscenza condi Padua. Arrivano le prime anticipazioni sull’ultima registrazione di, dopo essere tornato nel programma, inizia la conoscenza condi Padua e sembra che le cose vadano bene. E’ il compleanno di Tina e per l’occasione viene fatta entrare una torta e tutti festeggiano con lei. Beatrice ha tosse e raffreddore ma la sua esterna con Davide Donadei si è svolta lo stesso tramite Skype. Gemma chiede che la torta venga portata via prima che Tina gliela tiri in faccia. Nell’ultima registrazione di ...