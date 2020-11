Live – Non è la d’Urso: Matilde Brandi scoppia a piangere durante il confronto con Franceska Pepe (Di lunedì 16 novembre 2020) Nella puntata di ieri sera di Live – Non è la d’Urso si sarebbe consumato un duro confronto tra Franceska Pepe e Matilde Brandi. Le due ex gieffine, infatti, sono finite al centro dei gossip a causa di una “rissa sfiorata” che sarebbe avvenuta in studio durante una puntata del Grande Fratello Vip 5. La notizia della querelle aveva infiammato i gossip attribuendo però il litigio a Franceska e a Myriam Catania, ma la modella milanese aveva poi voluto chiarire. Lo scontro non sarebbe avvenuto con la Catania, ma con la Brandi. E la querelle è passata dai social in tv, nel salotto di Barbara d’Urso. Ieri sera, però, durante il confronto tra le due ... Leggi su trendit (Di lunedì 16 novembre 2020) Nella puntata di ieri sera di– Non è la d’Urso si sarebbe consumato un durotra. Le due ex gieffine, infatti, sono finite al centro dei gossip a causa di una “rissa sfiorata” che sarebbe avvenuta in studiouna puntata del Grande Fratello Vip 5. La notizia della querelle aveva infiammato i gossip attribuendo però il litigio ae a Myriam Catania, ma la modella milanese aveva poi voluto chiarire. Lo scontro non sarebbe avvenuto con la Catania, ma con la. E la querelle è passata dai social in tv, nel salotto di Barbara d’Urso. Ieri sera, però,iltra le due ...

