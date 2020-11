‘Live – Non è la D’Urso’, Barbara D’Urso scova l’ammiratore segreto di Tommaso Zorzi (che scrive una lettera molto forte per il gieffino) (Di lunedì 16 novembre 2020) Barbara D’Urso ha risposto in maniera puntuale all’appello di Tommaso Zorzi ed ha trovato il suo ammiratore segreto! Nelle scorse settimane, infatti, sulla Casa del Grande Fratello Vip 5 era volata un aereo speciale per l’influencer, che recitava: “Tu sei un essere speciale ed unico. Da Simone, il tuo fan numero 1″. Tra l’incredulità dei suoi compagni di viaggio, Tommaso – che non aveva idea di chi fosse questo Simone – si era rivolto alla telecamera ed aveva fatto un appello direttamente a Barbara D’Urso, chiedendole di scoprire la sua identità. Ebbene, proprio ieri sera nel corso di Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha rivelato a tutti di avercela fatta a trovare Simone, il quale ha anche ... Leggi su isaechia (Di lunedì 16 novembre 2020)D’Urso ha risposto in maniera puntuale all’appello died ha trovato il suo ammiratore! Nelle scorse settimane, infatti, sulla Casa del Grande Fratello Vip 5 era volata un aereo speciale per l’influencer, che recitava: “Tu sei un essere speciale ed unico. Da Simone, il tuo fan numero 1″. Tra l’incredulità dei suoi compagni di viaggio,– che non aveva idea di chi fosse questo Simone – si era rivolto alla telecamera ed aveva fatto un appello direttamente aD’Urso, chiedendole di scoprire la sua identità. Ebbene, proprio ieri sera nel corso di Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha rivelato a tutti di avercela fatta a trovare Simone, il quale ha anche ...

