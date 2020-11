"Il nuovo commissario Gaudio è indagato". E Strada dice no al tandem: Calabria, Conte e Speranza toccano il fondo: crolla tutto in poche ore (Di martedì 17 novembre 2020) La Calabria fa perdere la faccia al governo di Giuseppe Conte. A poche ore dalla scelta del nuovo commissario per la Sanità Eugenio Gaudio, il terzo nel giro di una manciata di giorni dopo il siluramento di Saverio Cotticelli e le dimissioni imposte dal ministro della Salute Roberto Speranza al suo sostituto Giuseppe Zuccatelli, ecco un nuovo colpo di scena: secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, l'ex rettore dell'Università La Sapienza di Roma Gaudio aveva ricevuto l'avviso di conclusione indagine ed era stato interrogato nell'ambito di una inchiesta avviata nel 2019 dal Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro e dalla pm Raffaella Vinciguerra. L'ipotesi di reato nei confronti di Gaudio (coinvolto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Lafa perdere la faccia al governo di Giuseppe. Aore dalla scelta delper la Sanità Eugenio, il terzo nel giro di una manciata di giorni dopo il siluramento di Saverio Cotticelli e le dimissioni imposte dal ministro della Salute Robertoal suo sostituto Giuseppe Zuccatelli, ecco uncolpo di scena: secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, l'ex rettore dell'Università La Sapienza di Romaaveva ricevuto l'avviso di conclusione indagine ed era stato interrogato nell'ambito di una inchiesta avviata nel 2019 dal Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro e dalla pm Raffaella Vinciguerra. L'ipotesi di reato nei confronti di(coinvolto ...

