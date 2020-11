GF Vip 5, il padre di Morra attacca Zorzi: «Avete deriso mio figlio pure per le mutande, perché non glielo dite in faccia?». Pur di difendere Tommaso, Signorini prende una cantonata (Di martedì 17 novembre 2020) Tommaso Zorzi Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è particolare simpatia tra Tommaso e Massimiliano. I due, durante la puntata di stasera, hanno avuto l’ennesimo scontro, scaturito da dichiarazioni e frecciatine reciproche che i due si sono lanciati in settimana. In particolare Zorzi ha accusato il coinquilino di essere un pappagallo, nel caso specifico di Dayane, ma soprattutto una banderuola, che cambia opinione come il vento. Massimiliano non reagisce bene: “Più passa il tempo all’interno della casa e più mi rendo conto che molte sono false, di cui Tommaso è una di queste. Se hai qualcosa da dire, vieni e me lo dici in faccia” afferma l’attore, non gradendo l’imitazione fatta dal gieffino e accusandolo di non ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 17 novembre 2020)Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è particolare simpatia trae Massimiliano. I due, durante la puntata di stasera, hanno avuto l’ennesimo scontro, scaturito da dichiarazioni e frecciatine reciproche che i due si sono lanciati in settimana. In particolareha accusato il coinquilino di essere un pappagallo, nel caso specifico di Dayane, ma soprattutto una banderuola, che cambia opinione come il vento. Massimiliano non reagisce bene: “Più passa il tempo all’interno della casa e più mi rendo conto che molte sono false, di cuiè una di queste. Se hai qualcosa da dire, vieni e me lo dici in” afferma l’attore, non gradendo l’imitazione fatta dal gieffino e accusandolo di non ...

