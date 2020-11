Calciomercato Juventus, Marchisio scrive a Pogba: “Torna e sarai felice” (Di lunedì 16 novembre 2020) Claudio Marchisio chiama Paul Pogba alla Juventus e lo fa su Twitter scrivendo un messaggio direttamente al calciatore francese ex Juve. L’attuale centrocampista del Manchester United, impegnato in questi giorni con la Nazionale francese ha postato sul famoso social network una sua foto in un’azione di gioco con la maglia della Francia durante l’allenamento. Pronta la risposta di Marchisio, suo vecchio compagno alla Juventus, che gli avrebbe chiesto direttamente di tornare a vestire la maglia della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Bonucci verso la cessione: scambio in vista? LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, salta tutto: tensione tra Marotta e Paratici? Paul ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Claudiochiama Paulallae lo fa su Twitterndo un messaggio direttamente al calciatore francese ex Juve. L’attuale centrocampista del Manchester United, impegnato in questi giorni con la Nazionale francese ha postato sul famoso social network una sua foto in un’azione di gioco con la maglia della Francia durante l’allenamento. Pronta la risposta di, suo vecchio compagno alla, che gli avrebbe chiesto direttamente di tornare a vestire la maglia della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE:, Bonucci verso la cessione: scambio in vista? LEGGI ANCHE:, salta tutto: tensione tra Marotta e Paratici? Paul ...

