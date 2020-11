Assassin' s Creed Valhalla ha una skin che sostituisce il vostro adorato corvo con unpiccione

Assassin's Creed Valhalla ha una skin che sostituisce il vostro adorato corvo con un...piccione (Di lunedì 16 novembre 2020) In Assassin's Creed Valhalla, l'iconica aquila che ha accompagnato i giocatori lungo i capitoli del franchise è stata sostituita con un corvo di nome Synin. Ebbene, ora, è possibile sostituire questo animale con uno altrettanto intelligente checché se ne dica: un piccione. La cosa vi intriga? Ecco come fare per ottenerla.Per sbloccare il piccione, dovete ovviamente possedere Assassin's Creed Valhalla ed essere anche abbonati ad Amazon Prime. Nella pagina Prime Gaming, c'è un collegamento per ottenere il pacchetto di equipaggiamento della dinastia carolingia di Assassin's Creed Valhalla, che include un set di equipaggiamento, una cavalcatura, una skin per la nave e un'arma, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 16 novembre 2020) In's, l'iconica aquila che ha accompagnato i giocatori lungo i capitoli del franchise è stata sostituita con undi nome Synin. Ebbene, ora, è possibile sostituire questo animale con uno altrettanto intelligente checché se ne dica: un piccione. La cosa vi intriga? Ecco come fare per ottenerla.Per sbloccare il piccione, dovete ovviamente possedere'sed essere anche abbonati ad Amazon Prime. Nella pagina Prime Gaming, c'è un collegamento per ottenere il pacchetto di equipaggiamento della dinastia carolingia di's, che include un set di equipaggiamento, una cavalcatura, unaper la nave e un'arma, ...

