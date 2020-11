Arera | Fanelli | Autorità esempio di indipendenza e autorevolezza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Credo che l'; sia un, anche guardando il panorama delle altre;, di come si possa svolgere un ruolo in maniera indipendente e autorevole. Credo che tutte le consiliature abbiano mantenuto queste caratteristiche, compresa quest'ultima, nonostante l'ampliamento dei compiti e la complessità delle materie". È quanto afferma all'Adnkronos Tullio, ex commissario dell'; per l'Energia elettrica e il gas, dal dicembre 2003 al febbraio 2011, ed ex sottosegretario all'Ambiente nel Governo Monti, nel commentare i 25 anni dell'; di regolazione per energia reti e ambiente. "Credo che, anche considerando le varie difficoltà che ci sono state nei rapporti con i vari governi e con ...