Anche il professor Richeldi conferma: 'Stiamo assistendo a un rallentamento della curva' (Di lunedì 16 novembre 2020) Altre parole di speranza e ottimismo, dopo i dati di ieri. "Indubbiamente dopo settimane di incremento tumultuoso dei nuovi contagi Stiamo assistendo ad un rallentamento della curva. E' una prova ...

Il 4 aprile, in pieno lockdown, in Italia c’erano 29.010 pazienti Covid ricoverati nei reparti di area medica. Fu il numero massimo raggiunto. Oggi sono molti di più, 32.047. A questi ...

Il primario del Cotugno, Manzillo: “Con zona rossa fatta prima avremmo avuto parecchi morti in meno”

Non usa mezze parole il professor Elio Manzillo, direttore del dipartimento Malattie Infettive ed Urgenze Infettivologiche dell’ospedale Cotugno di Napoli ...

