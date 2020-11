Amici di Maria | Andreas Müller lascia il talent show | ecco perché

(Di lunedì 16 novembre 2020) La ventesima edizione diè ufficialmente cominciata e la classe degli allievi si sta via via formando. Durante la prima puntata, abbiamo ritrovato molti volti noti del programma che hanno accompagnato le nuove leve un po’ come i genitori accompagnano i propri figli il primo giorno di scuola. Tra i ballerini storici figuravaMüller per il quale, tuttavia, la presenza adsarebbe stata solo one-shot. Dopo la puntata, il ballerino ha affidato ad Instagram un lungo post in cui saluta il programma. Questo momento di vita particolarmente strano e difficile mi ha dato modo di pensare (anche troppo) e sono arrivato alla conclusione che avevo bisogno di una pausa. Ho bisogno di sperimentare, di ricercare, di avere stimoli, di crescere, di iniziare nuovi percorsi… Soggiunge poi: ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria

La ventesima edizione di Amici è ufficialmente cominciata e la classe degli allievi si sta via via formando. Durante la prima puntata, abbiamo ritrovato molti volti noti del programma che hanno ...