Under 21, l'Italia è qualificata agli Europei. Lussemburgo battuto 4-0 (Di domenica 15 novembre 2020) L'Italia Under 21 di Paolo Nicolato si è qualificata alla fase finale degli Europei di categoria. Decisiva la vittoria con il Lussemburgo per 4-0, anche se il 90% della qualificazione era stato ottenuto nella vittoriosa trasferta islandese di giovedì scorso. Una vittoria mai in discussione per gli azzurrini, che sin da subito hanno impresso un ritmo elevato alla gara trovandosi sul 2-0 già alla fine del primo tempo grazie a una doppietta di Scamacca. Nella ripresa, ha rimpinguare il risultato le reti di Pinamonti e di Marchizza. Inutile, ai fini della classifica, la gara di mercoledì a Pisa con la Svezia. Un grande obiettivo raggiunto per l'Italia, dopo le difficoltà avute, causa Covid nel mese di ottobre.

