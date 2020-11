“Messi più forte di Maradona!” – Non si fa attendere la risposta di un ex Napoli (Di domenica 15 novembre 2020) L’ex calciatore di Roma e Milan, Antonio Cassano, preso di mira dall’ex azzurro Alessandro Renica. L’ex terzino del Napoli non ha mandato giù la dichiarazione … L'articolo “Messi più forte di Maradona!” – Non si fa attendere la risposta di un ex Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 15 novembre 2020) L’ex calciatore di Roma e Milan, Antonio Cassano, preso di mira dall’ex azzurro Alessandro Renica. L’ex terzino delnon ha mandato giù la dichiarazione … L'articolo “Messi piùdi Maradona!” – Non si faladi un exproviene da ForzAzzurri.net.

FlisiMaura : RT @luigivanti: Sentire Alessia Morani a StaseraItaliaSpeciale che parla della giustezza dell’operato del Governo per aver comprato i banch… - Giacinto_Bruno : RT @DiabolMark: @roboware @Giacinto_Bruno Beh insomma! Hai presente come son messi i casali che intendo? Sono grandi e diroccati. Molti non… - mefisto94_ : @Mottalemi Ma ho notato solo ora che gli occhiali sono messi storti sono molto più triggerato dei ferraristi adesso - gbdurden : RT @Vibes_San: Le regina degli scacchi è bellissima già solo per il fatto che la madre beva più di me e dei miei amici messi insieme. - FraSchett : @manginobrioches È incomprensibile per me vederlo fare i capricci come un bambino viziato. Ancora più incomprensibi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Messi più Nuovo codice degli appalti - D.Lgs 50/2016 Studio Cataldi