Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma su Instagram: "Sei una poco di buono" (Di domenica 15 novembre 2020) Oggi i rapporti d'amicizia fra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma son ridotti ad una polveriera. Lontani i tempi delle rimpatriate e delle stories che spopolavano dopo il caos generato dal Prati Gate. L'ex manager di Pamela Prati dunque non sopporta più l'influencer così non ha perso occasione per criticare fortemente il suo approdo nella casa del Grande Fratello VIP. Innanzitutto allerta i concorrenti già in gioco, magari pensando che il suo messaggio possa essere mostrato in una delle prossime puntate: Volevo avvertire tutti i concorrenti del Grande Fratello che questa sera avranno questa stupenda entrata di questa grande z*****a del cuore di stare attenti. Mettete i lucchetti ai vostri armadi perché lei ha il vizietto di andare a rubare e io ...

