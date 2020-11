Valentina Autiero distacco definitivo | Tutto finito con Germano fuori Uomini e Donne? (Di martedì 3 novembre 2020) Cosa sta succedendo tra Valentina Autiero e Germano Avolio fuori da Uomini e Donne? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti da quando la coppia ha deciso di abbandonare lo studio di Uomini e Donne insieme. Le cose non sono andate esattamente come Valentina avrebbe voluto. La dama, infatti, ha lamentato un atteggiamento piuttosto insicuro e freddo da parte del cavaliere, nonostante il loro legame sia profondo. Poche ore fa, Valentina Autiero ha ventilato l’ipotesi di un distacco definitivo. Possibile che con Germano Avolio sia già Tutto finito, fuori Uomini e ... Leggi su giornal (Di martedì 3 novembre 2020) Cosa sta succedendo traAvolioda? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti da quando la coppia ha deciso di abbandonare lo studio diinsieme. Le cose non sono andate esattamente comeavrebbe voluto. La dama, infatti, ha lamentato un atteggiamento piuttosto insicuro e freddo da parte del cavaliere, nonostante il loro legame sia profondo. Poche ore fa,ha ventilato l’ipotesi di un. Possibile che conAvolio sia giàe ...

lasara_81 : ??????2 SCOOP?????? ??Valentina Autiero e Germano ???? ??Sarebbe arrivata una segnalazione su Roberta beccata con l'ex… - zazoomblog : Uomini e Donne chi è che lavoro fa Germano corteggiatore di Valentina Autiero - #Uomini #Donne #lavoro #Germano - salsaudade : NON VALENTINA AUTIERO MANDATA VIA DA UOMINI E DONNE - Fancazzista77 : Il vero AMMORE di Valentina Autiero #UominieDonne - GossipItalia3 : Uomini e Donne oggi: Valentina Autiero lascia il programma, Sophie in crisi #gossipitalianews -