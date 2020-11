Vaccino | Astrazeneca corre Le prime dosi a fine anno

(Di martedì 3 novembre 2020) Tiziana Paolocci Di Lorenzo, il numero uno di Irbm Pomezia: "Aspettiamo il via libera. Da marzo per tutti" Il numero dei contagiati da coronavirus si allunga attimo dopo attimo mentre i tempi per avere ilsembrano ridursi. «Nella migliore delle ipotesi le30 milioni diall'Ue arriverentro, se sarà dicembre o gennaio cambia poco», ha dichiarato ieri Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, il centro che ha sviluppato insieme all'università di Oxford il candidatoprodotto da. E tre milioni disardestinate all'Italia. Una buona notizia che arriva alla vigilia delle nuove chiusure territoriali, ...

