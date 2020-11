Probabili formazioni Genoa-Torino | recupero terza giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 3 novembre 2020) Ledi, match didelladi. Si gioca alle 17:00 di mercoledì 4 novembre nella cornice dello stadio Ferraris. La partita sarà diretta dall’arbitro Chiffi e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– Maran dovrebbe confermare il 4-3-1-2 visto nel derby. Zajc confermato alle spalle di Pandev e Scamacca mentre è ballottaggio tra Pellegrini e Criscito.– Da valutare le condizioni di Belotti. Giampaolo ...