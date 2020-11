Pregliasco: “Non è detto che chiudere alle 16 sia meglio che alle 18, ma cornice nazionale può dare chiarezza” (Di martedì 3 novembre 2020) ROMA – “C’è oggettivamente una pressione sui pronto soccorso, sui ricoveri e sulle terapie intensive- ha affermato Pregliasco-. In questo momento c’è anche la fortuna di poter ricoverare soggetti in via precauzionale, avendo lo spazio per poter curare al meglio tutte le persone colpite. Si sente però l’affanno”, osserva Fabrizio Pregliasco, virologo, direttore sanitario ospedale Galeazzi di Milano, che oggi è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.“CONSIDERARE OGNI CONTATTO UN POTENZIALE RISCHIO” Leggi su dire (Di martedì 3 novembre 2020) ROMA – “C’è oggettivamente una pressione sui pronto soccorso, sui ricoveri e sulle terapie intensive- ha affermato Pregliasco-. In questo momento c’è anche la fortuna di poter ricoverare soggetti in via precauzionale, avendo lo spazio per poter curare al meglio tutte le persone colpite. Si sente però l’affanno”, osserva Fabrizio Pregliasco, virologo, direttore sanitario ospedale Galeazzi di Milano, che oggi è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.“CONSIDERARE OGNI CONTATTO UN POTENZIALE RISCHIO”

petergomezblog : Coronavirus, Ricciardi: “Serve un lockdown a Milano e Napoli”. I pronto soccorso lombardi: “Quadro drammatico”. Fon… - ADiSSnewss : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Pregliasco: pressione su ospedali, non arrivare a saturazione #FabrizioPregliasco - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Pregliasco: pressione su ospedali, non arrivare a saturazione #FabrizioPregliasco… - giudiiiiiiiii : RT @ego_sono: Buona notte e si attenzioni ma cerchiamo di non impazzire @giudiiiiiiiii - ego_sono : Buona notte e si attenzioni ma cerchiamo di non impazzire @giudiiiiiiiii -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco “Non Coronavirus, il virologo Pregliasco: «In rete ricevo minacce, ma il rischio c’è ancora e dirlo è un mio... Corriere della Sera