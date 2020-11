L’ex arbitro Rocchi: “Var? Si usa quando si deve. Fondamentale spiegare le scelte” (Di martedì 3 novembre 2020) “Si va meno alla Var? Vorrei che passasse l’idea che ci si va quando si deve. Ci può essere una partita con 4 interventi come un’altra con nessun intervento e che entrambi i casi siano corretti”. Queste le parole di Gianluca Rocchi in un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport sull’utilizzo della Var in Serie A, che sta creando parecchie polemiche. L’ex arbitro è stato scelto per facilitare le comunicazioni tra direttori di gara e club. “Io rimango un arbitro ma abbiamo deciso di rendere il ruolo esterno per avere più terzietà – ha spiegato Rocchi -. La mia idea è capire ad esempio su un episodio su cui la commissione ha deciso una linea di intervento se questa trova o ... Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) “Si va meno alla Var? Vorrei che passasse l’idea che ci si vasi. Ci può essere una partita con 4 interventi come un’altra con nessun intervento e che entrambi i casi siano corretti”. Queste le parole di Gianlucain un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport sull’utilizzo della Var in Serie A, che sta creando parecchie polemiche. L’exè stato scelto per facilitare le comunicazioni tra direttori di gara e club. “Io rimango unma abbiamo deciso di rendere il ruolo esterno per avere più terzietà – ha spiegato-. La mia idea è capire ad esempio su un episodio su cui la commissione ha deciso una linea di intervento se questa trova o ...

