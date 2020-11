Gli errori del Governo e dell'opposizione (Di martedì 3 novembre 2020) C’è un limite alla faziosità, ma purtroppo Giorgia Meloni lo ha superato quando ha affermato che il Governo e la maggioranza hanno la responsabilità di questa seconda fase del contagio.In Spagna, in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, negli USA emergono livelli di contagio simili e più alti di quelli italiani. Quindi purtroppo la tendenza ascensionale del virus riguarda larga parte del mondo occidentale più la Russia.In secondo luogo, se era per la Lega e Fratelli d’Italia, l’Italia era già in una situazione di rottura con l’Europa e quindi, a parte il Recovery Fund e il Mes, oggi non aveva quel sostegno della BCE che da tempo sta acquistando BTP per miliardi e quindi sta evitando rialzi dello spread e dei tassi di interesse e colpi troppo duri delle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 novembre 2020) C’è un limite alla faziosità, ma purtroppo Giorgia Meloni lo ha superato quando ha affermato che ile la maggioranza hanno la responsabilità di questa seconda fase del contagio.In Spagna, in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, negli USA emergono livelli di contagio simili e più alti di quelli italiani. Quindi purtroppo la tendenza ascensionale del virus riguarda larga parte del mondo occidentale più la Russia.In secondo luogo, se era per la Lega e Fratelli d’Italia, l’Italia era già in una situazione di rottura con l’Europa e quindi, a parte il Recovery Fund e il Mes, oggi non aveva quel sostegnoa BCE che da tempo sta acquistando BTP per miliardi e quindi sta evitando rialzio spread e dei tassi di interesse e colpi troppo durie ...

pisto_gol : Gli arbitri italiani, salvo uno/due, sono ritenuti modesti dalla stessa Uefa, che non li tiene in considerazione. P… - LucaBizzarri : Il Twitt di @GiovanniToti , confrontato col post “originale” su Fb dice come la comunicazione sia basilare e gli er… - La7tv : #nonelarena Covid, Guido Crosetto: 'Dopo otto mesi gli stessi errori' - Piersoft : Formazione insegnanti nell’emergenza Covid: gli errori da non ripetere - HuffPostItalia : Gli errori del Governo e dell'opposizione -

Ultime Notizie dalla rete : Gli errori Gli errori più comuni di chi cerca lavoro, secondo LinkedIn esquire.com Zangrillo: “Clima descritto dalla stampa non è realistico”

Il professore ha voluto sottolineare gli errori della stampa, che secondo lui sta descrivendo un clima che non è realistico. “Quando si parla di migliaia di contagi si presuppone che queste persone si ...

5 giochi da tavolo per vestire i panni del detective

Il re dei detective, anche nei giochi da tavolo, non può che essere lui: Sherlock Holmes (gioco di Raymond Edwards, Suzanne Goldberg e Gary Grady. Edizioni Asmodee, 1-8 giocatori ...

Il professore ha voluto sottolineare gli errori della stampa, che secondo lui sta descrivendo un clima che non è realistico. “Quando si parla di migliaia di contagi si presuppone che queste persone si ...Il re dei detective, anche nei giochi da tavolo, non può che essere lui: Sherlock Holmes (gioco di Raymond Edwards, Suzanne Goldberg e Gary Grady. Edizioni Asmodee, 1-8 giocatori ...