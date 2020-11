Dal governo 1 | 5 miliardi di aiuti per le zone rosse

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 novembre 2020) In parallelo con il prossimo dpcm che divide l’Italia in tre aree di rischio, dovrebbe arrivare un nuovo decreto ristori bis per il sostegno all’economia delle. I tecnici del Tesoro stanno lavorando a un provvedimento che prevedràdifferenziati, proporzionali all’intensità delle nuove misure anticontagio che ilsi appresta a varare. Il costo sui conti pubblici dovrebbe aggirarsi intorno a 1,5di euro, scrive oggi Repubblica. L’obiettivo è di varare il decreto ristori bis in contemporanea, o subito dopo, il nuovo dpcm. Nelle, verrebbero incrementati i sostegni per bar, ristoranti, alberghi, gelaterie e pasticcerie, per ora sottoposti a chiusure parziali, e a tutte le attività ...