Da via Giulia fino al Tufello: la città segreta di Gigi Proietti (Di martedì 3 novembre 2020) Deve essere stato uno dei suoi colpi da Maestro, quello che ieri Gigi Proietti ha messo in scena nella sua Roma: è andato via senza avvisare, nello stesso giorno in cui era nato 80 anni fa. Solo ... Leggi su leggo (Di martedì 3 novembre 2020) Deve essere stato uno dei suoi colpi da Maestro, quello che ieriha messo in scena nella sua Roma: è andato via senza avvisare, nello stesso giorno in cui era nato 80 anni fa. Solo ...

Ultime Notizie dalla rete : via Giulia Da via Giulia fino al Tufello: la città segreta di Gigi Proietti Leggo.it Gigi Proietti, funerali il 5. Corteo funebre, poi il saluto degli amici al Globe Theatre. Sarà lutto cittadino

«Gigi sarà ricordato come merita», hanno fatto sapere fonti vicine alla famiglia. I funerali del grande attore Gigi Proietti si terranno giovedì 5 novembre a ...

Gigi Proietti, l’ottavo re che incarnava la civiltà bella della Capitale

«Oggi è morta Roma, ciao Gigi». C’è chi scrive così sui social. E c’è chi lancia l’idea di fargli una statua equestre, da piazzare accanto ...

