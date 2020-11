Coronavirus, in Lombardia è allarme carenze: i numeri sono preoccupanti (Di martedì 3 novembre 2020) In una delle regioni maggiormente colpite dall’epidemia c’è una emergenza nell’emergenza, e si cerca di intervenire. Medici Covid (Fonte foto: web)In Lombardia, la situazione da più giorni risulta essere abbastanza critica, per il numero di contagi, per le carenze strutturali che man mano vanno evidenziandosi, e da ieri anche per l’indice di trasmissibilità, ufficialmente identificato dal Governo come criterio per stabilire eventuali provvedimenti nelle singole regioni. La Lombardia non vive uno sei suoi migliori momenti. Tra le ultime difficoltà riscontrate, la carenza di medici ed infermieri. Capita, spesso, purtroppo, che in Lombardia, cosi come in altre regioni, perchè poi non sarebbe giusto dare a questa regione la maglia nera ... Leggi su chenews (Di martedì 3 novembre 2020) In una delle regioni maggiormente colpite dall’epidemia c’è una emergenza nell’emergenza, e si cerca di intervenire. Medici Covid (Fonte foto: web)In, la situazione da più giorni risulta essere abbastanza critica, per il numero di contagi, per lestrutturali che man mano vanno evidenziandosi, e da ieri anche per l’indice di trasmissibilità, ufficialmente identificato dal Governo come criterio per stabilire eventuali provvedimenti nelle singole regioni. Lanon vive uno sei suoi migliori momenti. Tra le ultime difficoltà riscontrate, la carenza di medici ed infermieri. Capita, spesso, purtroppo, che in, cosi come in altre regioni, perchè poi non sarebbe giusto dare a questa regione la maglia nera ...

