Ascolti TV 2 Novembre 2020 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

zazoomblog : Ascolti tv lunedì 2 novembre 2020: Cavalli di Battaglia GF Vip 2020 Report Quarta Repubblica dati Auditel e share -… - CorriereCitta : #Ascoltitv lunedì 2 novembre 2020: Cavalli di Battaglia, GF Vip 2020, Report, Quarta Repubblica, dati Auditel e sha… - annjosiah : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 ottimi ascolti per lo show-evento “#IlVolo - 10 anni insieme”, leader assoluto della prima serata con 3.526… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 1 Novembre #DomenicaLive ha intrattenuto 2.349.000 telespettatori con uno share del 12.9% - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 1 Novembre #DayDreamer ha appassionato 1.962.000 telespettatori con il 12.4% di share… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Novembre

Supporter del presidente hanno bloccato un ponte e un’autostrada a New York e in New Jersey. In Texas attaccato un bus del comitato di Biden ...Vediamo però come sempre, segno per segno, i possibili effetti e le conseguenze del nuovo moto in avanti di Mercurio: Ariete: qualcuno ora ha voglia di chiederti che cosa ne pensi, di farti domande pe ...