A un passo dalla Casa Bianca Le ultime ore di Trump e Biden

(Di martedì 3 novembre 2020) L’attacco all’Europa di Vienna stinge sulleore della campagna elettorale degli Stati Uniti, dove, in queste ore si stanno aprendo i seggi delle elezioni presidenziali e per il rinnovo della Camera (435 seggi) e di un terzo del Senato, oltre che di numerosi governatori e assemblee statali. “Dopo l’orribile attacco terroristico di questa notte a Vienna, in Austria, Io e Jill preghiamo per le vittime e le loro famiglie. Dobbiamo stare uniti contro l’odio e la violenza”, ha twittato Joe. Poco dopo, il presidente Donaldha pubblicato una dichiarazione: “Gli attacchi terroristici contro persone innocenti devono terminare … Le nostre preghiere sono per i viennesi … Gli Usa sono a fianco di Austria, Francia e di tutta Europa nella lotta contro i terroristi, compresi i ...