Zenzero | proprietà | benefici e valori nutrizionali

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 2 novembre 2020) Lo: proprietà Loè una radice che si può mangiare. In cucina viene usato per lo più come spezia piccante, grazie al suo aroma inconfondibile, piacevole, caldo avvolgente. Dal punto di vista anatomico si presenta come una sorta di “tubero”, una specie di “patata” un po’ bitorzoluta dalla forma piuttosto irregolare. Il colore può essere variabile, una via di mezzo tra il marroncino e il giallo pallido. Oltre che in cucina, lotrova largo impiego anche in fitoterapia. Dal punto di vista botanico, loè la parte sotterranea (rizoma) della pianta chiamata Zingiber officinalis, che ha la sua origine nel Sudest asiatico e che viene coltivata in un gran numero di Paesi tropicali, per esempio Giamaica, Australia, Indonesia. Se ...